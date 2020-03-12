Рога до адресата не дошли

Житель Севастополя заплатит штраф в 15 тысяч за то, что хотел продать рога сайгака за 14 тысяч рублей.

Гагаринским районным судом Севастополя удовлетворено ходатайство СО УФСБ России по Республике Крым и Севастополю о прекращении уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном хранении и пересылке частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Фигурант дела хранил дома три рога сайгака, которые решил продать. Покупатель нашелся на Дальнем Востоке. Мужчины договорились о сумме в 14 тысяч рублей, после чего продавец отправил рога посылкой в Уссурийск.

Суд учел, что вину в совершенном преступлении небольшой тяжести обвиняемый признал полностью, заявил о раскаянии, извинился за свое поведение в судебном заседании, сделал добровольное пожертвование «Дому ребенка».

Учитывая социальное и материальное положение обвиняемого, мнения участников судебного заседания, суд уголовное дело прекратил, назначив севастопольцу штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда.

Справка

Сайгак или сайга — это степная антилопа с необычным хоботком. Зверя можно считать уникальным: появился 50-70 тыс. лет назад, застал эпоху мамонтов и дожил до наших дней. Но такая долгая история не помогает ему выжить в современном мире — вид считается исчезающим.