Проект железной дороги в обход Инкерманского монастыря надо подготовить к осени
«Крымская железная дорога» объявила тендер на разработку проектно-сметной документации строительства железной дороги в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря.
Объявление о поиске подрядчика на контракт появилось на сайте госзакупок в конце февраля. Заявленная начальная цена — почти 60 миллионов рублей. В техзадании указано, что нужно положить 1,6 км новых железнодорожных путей. Окончательно цифра может быть скорректирована после проведения инженерных изысканий.
Проект финансируется по Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». Поручение по строительству нового участка железной дороги по итогам январского визита в Севастополь и Крым дано президентом России.
Проект должны подготовить до 15 сентября 2020 года, а потом — получить положительное заключение Главгосэкспертизы.
Справка
Свято-Климентовский мужской монастырь в Инкермане — один из древнейших действующих монастырей в Крыму.
Его возникновение связывают с почитанием святого Климента. По преданию, около 98 года из Рима в Инкерманские каменоломни на каторгу был сослан четвертый Папа Римский Климент I. Он продолжал проповедовать христианство и по тайному приказу императора Траяна был утоплен в Казачьей бухте в 101 году.
Климент признан святым и у православных, и у католиков.