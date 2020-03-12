Крыму выделят дополнительные средства на приобретение вагонов и поездов

Чтобы поездки в Крым и в Севастополь стали более комфортными, правительство РФ планирует выделить дополнительные средства на развитие инфраструктуры полуострова.

Об этом заявил глава кабинета министров России Михаил Мишустин на заседании правительства 12 марта.

«Президент поручил нам направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры Крымского полуострова, и сегодня из резервного фонда правительства выделим около 7,3 млрд рублей, основная часть из которых — 6,7 млрд рублей — будет использована на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования», — сказал он.

Остальные средства пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов.

«Все это поможет сделать поездки и отдых в Крыму и Севастополе более комфортными, тем более, что совсем скоро открывается туристический сезон», — отметил М.Мишустин.