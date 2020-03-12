Голосование 22 апреля уже готовят

Голосовать за изменение Конституции россияне будут в среду, 22 апреля. Этот день будет нерабочим. О том, как ведется подготовка к голосованию, рассказал председатель севастопольского горизбиркома Сергей Даниленко.

По его словам, в бюллетене будет один вопрос и два варианта ответа: «за» и «против».

Центральная избирательная комиссия приняла решение о применении всех имеющихся на избирательных участках комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). С.Даниленко напомнил, что все избирательные участки Севастополя оснащены КОИБами.

Средства на организацию голосования уже перечислены и утверждена смета предстоящих расходов. По словам С.Даниленко, «денежных средств достаточно, чтобы обеспечить эту работу». На проведение голосования в Севастополе в общей сложности предусмотрено 35,7848 млн рублей, в том числе на оплату труда членов избирательных комиссий всех уровней — более 24 млн рублей. На информационно-разъяснительную работу (плакаты, листовки, раздаточный материал) выделят более двух миллионов рублей.

Предусматривается проведение досрочного голосования. Также планируется возможность голосования вне помещений (избирательных участков) для инвалидов и других категорий людей, которые не смогут прибыть в день голосования на участок.

При голосовании будет задействован и система «мобильный избиратель». Жители Севастополя, смогут выбрать себе удобный для голосования участок, если их место жительства не совпадает с местом регистрации. Эта возможность будет предоставлена и для приезжих. Такая система действует в России с 2017 года и она себя полностью оправдала. При этом заявление о выборе участка нужно подать не позднее, чем за 25 дней до момента голосования.