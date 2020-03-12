Деревья убрать, цветник вернуть!

Такое решение по овальной клумбе на пл.Ушакова было принято на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя.

С письмом по поводу нарушения архитектурной концепции площади в комитет обратилась жительница города Наталья Ткаченко. Она сообщила, что вокруг тайно высаженных деревьев на клумбе-цветнике уже начали укладывать гранитную плитку.

— По поводу высадки на клумбе деревьев заседаний рабочей группы или наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской не проводилось, — доложил собравшимся председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

Во время обсуждения вопроса, выяснилось, что деревья действительно создают серьезную проблему. Во-первых, с их посадкой нарушается пространство площади как совершенного архитектурного ансамбля. Из-за деревьев пл. Ушакова дробится на части и распадается как цельный объект.

Во-вторых, разросшиеся со временем деревья закроют вид на Матросский клуб — одно из знаковых зданий Севастополя.

В-третьих, создается проблема безопасности движения. Деревья, высаженные на разделительной дорожной клумбе, закроют обзор водителям, двигающимся с ул.Гоголя на ул. Ленина и Большую Морскую. При этом зеленые насаждения будут мешать видеть пешеходов, которые переходят площадь по пешеходному переходу.

По словам В.Горелова, архитекторы и люди, высадившие на площади деревья, абсолютно не подумали, как они впишутся в городское пространство.

— Мне кажется, что закатывание плиткой пространства вокруг деревьев — решение преждевременное. Деревья необходимо пересадить, а на клумбе, как принято, должны расти розы или другие цветы, - уверен парламентарий.

Он также заметил, что любые интервенции в городскую среду должны быть аккуратными, а то, к чему привыкли севастопольцы, лучше вообще не менять. В.Горелов напомнил про эксперимент, который уже проводили на пл.Ушакова в 2015 году, когда на многострадальную клумбу с кедром свалили груду камней. Такой городской ландшафтный дизайн объявили современным и модным. А закончилось тем, что камни убрали, а розы вернули.

В результате, члены постоянного комитета единогласно приняли решение, обратиться в правительство Севастополя с требованием — деревья в срочном порядке с площади удалить.