Вот-вот должны начать проектировать парк на мысе Хрустальный

Парк площадью 40 га будет разбит вокруг нового музейно-культурного комплекса на мысе Хрустальный. Его проектирование начнется в 2020 году, сообщили в департаменте капитального строительства Севастополя.

«В соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» начало проектно-изыскательских работ — 2020 год. Создание парка предполагает мемориальный комплекс и музей обороны города Севастополя во время Великой Отечественной войны, объединение общественного пространства вдоль моря — от Артиллерийской до Карантинной бухты», — говорится в официальном ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что площадь нового парка составит 40 га. Окончательная стоимость будет утверждена после того, как проект будет завершен и пройдет экспертизу.

Ранее сообщалось, что город рассчитывает получить около 8,8 млрд на обустройство парка около комплекса и новой набережной, которая начнется с северного берега Карантинной бухты от базы ракетных катеров, далее — по всему периметру мыса Хрустальный и перейдет в уже существующую центральную набережную Севастополя в Артбухте.

По данным городского департамента финансов, на мероприятия, связанные с созданием парка, в 2020 году в рамках ФЦП заложено 93 млн рублей (в том числе из федерального бюджета — 88,35 млн), в 2021 году — 150 млн рублей (в том числе 142,5 млн — из федеральной казны), в 2022 году — 1,16 млрд (в том числе из бюджета РФ — 1,1 млрд).

В течение пяти лет на мысе Хрустальный планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг. Генеральным подрядчиком строительства выступает АО «Стройтрансгаз».

На мысе Хрустальный на месте будущих парка и культурного комплекса строителеми с 2019 года активно ведутся какие-то работы, но общественнось Севастополя никак не может получить информацию о них.