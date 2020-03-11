Спелеологи изучат подводные пещеры на востоке Крыма

Международная экспедиция спелеологов, организованная отделением Русского географического общества в Санкт-Петербурге, планирует в 2020 году провести экспедицию, посвященную изучению ранее неизвестных морских пещер на побережье Керченского полуострова на востоке Крыма.

Об этом ТАСС сообщил член комиссии по спелеологии и карстоведению отделения РГО в Санкт- Петербурге Дмитрий Пунько.

«В этом году мы планируем провести экспедицию по изучению морских пещер Керченского полуострова. Такие работы проходили во многих странах в рамках международного движения по изучению морских пещер Черного моря. В нескольких таких экспедициях принимали участие и члены РГО, в этом году мы будем проводить работы на своей земле и пригласили наших иностранных коллег поучаствовать в нашей экспедиции», — сказал Д.Пунько.

По его словам, работы будут вестись по всему побережью Керченского полуострова, в частности на территориях природных заповедников Казантип и Опук. Экспедиция продлится около месяца, при условии хорошей погоды спелеологи планируют осмотреть все побережье полуострова.

«Основная цель экспедиции — это поиски и картирование ранее неизвестных морских пещер, кроме этого, наши экспедиции всегда отличаются комплексным подходом, в них участвуют геологи, биологи, историки. <…> Также большое внимание участники нашего движения уделяют экологической обстановке в районах проведения работ, мы отмечаем и стараемся привлечь внимание к участкам, где встречаем превышение допустимых норм загрязнения территорий», — отметил Д.Пунько.

Он добавил, что экспедиция этого года предполагает участие от 10 до 15 человек, среди которых будут и граждане РФ, и зарубежные исследователи. Финансирование экспедиции в основном будет осуществляться за счет участников. Ученый надеется, что результаты позволят получить поддержку в виде гранта на дальнейшие исследования в этом направлении.