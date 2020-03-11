Решают, кому убирать мусор из Балаклавской бухты

В правительстве Севастополя хотят определиться, кто должен убирать мусор в Балаклавской бухте. Актуальность вопроса связана с массовым наносом мусора из моря недавними штормами, о чем в правительство города поступило извещение от службы капитана порта.

О том, что в Балаклаве у берега огромное количество мусора, пластика, медуз и дохлый дельфин, с возмущением пишут в соцсетях.

По словам заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко, за чистотой бухты формально должно следить ГУП «Проект развития Балаклавы», но фактически — еще и пользователи причалов, которые этого не делают.

— Раньше это делалось в рамках проекта развития Балаклавы. Они делают это и теперь в ручном режиме, ежедневно собирая до 20 мешков мусора, не считая крупногабаритного мусора. Однако у них нет никакого оборудования. Оно есть у Севморпорта, но в неисправном состоянии, — сказала М.Литовко.

По ее информации, с учетом сложившейся ситуации и понимания, что в ручном режиме решить эту задачу невозможно, городские власти задумались о закупке оборудования, которое бы позволило предотвращать подобные проблемы.

— Сечас мы собираем коммерческие предложения, чтобы обьеспечить решение этой задачи в максимально короткий и оптимальный срок, — пояснила М.Литовко, пообещав представить более подробную информацию, когда будет сделан детальный анализ проблемы.

О том, когда и кто должен убрать из воды дохлого дельфина, замгубернатора не сообщила.