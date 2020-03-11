Просят прислать фотографии о Русской весне

Если вы хотите, чтобы ваши фотографии были представлены в рамках празднования 18 марта на площади Нахимова в формате фотовыставки или трансляции на экранах, присылайте их на электронную почту photobank@sev.gov.ru.

В тексте письма укажите свои контактные данные. В случае выбора ваших снимков для презентации их на пл.Нахимова, с вами свяжутся для получения разрешения и уточнения деталей, сообщается на сайте правительства Севастополя.