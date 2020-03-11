Программа празднования годовщины Русской весны

11.00 — праздничный концерт шоу-группы «Гуляй, душа» на Малаховом кургане.

13.00 — высадка саженцев в рамках акции «Русский лес», мотошоу клуба «Ночные волки» у горы Гасфорта.

18.00 — концертная программа в рамках культурно-патриотического фестиваля «Мы вместе!» на Малаховом кургане.

18.00 — концерт на площади Нахимова: моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

Обратите внимание!

В связи с проведением праздничных мероприятий вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств на пл.Нахимова. Оно будет действовать с 9.00 14 марта до 18.00 19 марта. В среду, 18 марта, с 17.00 до 22.00 будет закрыт проезд, кроме общественного транспорта, по ул.Ленина от пл.Суворова до пл.Нахимова и по пр.Нахимова до перекрестка с ул.Айвазовского.