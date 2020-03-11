Перевозчиков строительного мусора заставят оснастить машины системой ГЛОНАСС

Перемещение строительного мусора будут отслеживать по системе ГЛОНАСС. Соответствующее постановление о порядке перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта на территории Севастополя принято на заседании городского правительства 10 марта.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, принятие данного правового акта позволит усилить государственный контроль за перемещением строительных отходов и грунтов по территории города.

Это станет обязательным требованием ко всем подрядным организациям в части обеспечения системы мониторинга ГЛОНАСС и передаче информации региональной навигационной информационной системе.

Е.Горлов пояснил, что подрядчики должны обратиться за разрешеним на осуществление перевозок, указав при этом номера машин и оформив паспорта отходов.

— Через 10 дней организация должна заявиться в управление технического контроля для получения разрешения, которое позволит перемещаться по территории города его автотранспортным средствам, — заявил Е.Горлов.

В тот же день на аппаратном совещании было заявлено о согласовании с прокуратурой вопроса закрепления информодатчиков для контроля через информационную систему.

— Мы сняли все разногласия, сейчас идет техническое исполнение, — сообщил заместитель губернатора Денис Солодовников.

Презентацию технических возможностей системы СМИ обещали продемонстрировать в предстоящую пятницу, 13-го.

Напомним, что в начале февраля врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал распоряжение департаменту городского хозяйства в течение месяца запустить онлайн-систему отслеживания передвижения мусоровозов со строительными отходами.