«Пансионаты Севастополя» оснастят видеонаблюдением и средствами пожарной безопасности

Уставной фонд ГУП «Пансионаты Севастополя» увеличили на 16 миллионов рублей. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города 10 марта.

Выделяемые средства планируется направить на выполнение работ по комплексному проектированию, закупке оборудования, установке, ремонту и модернизации существующейг аварийно-пожарной сигнализации, а также системой видеонаблюдения и оповещения. Об этом сообщила и.о.директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Ангела Войтенко.

— Речь идет о пансионатах «Изумруд», базе отдыха «Любимовка», «Батилиман», «Солнышко», «Лесной кордон». Это позволит не сорвать сезон и принимать в безопасном режиме всех отдыхающих, — сказала А.Войтенко.

— Чтобы пансионаты могли выполнить пожарные требования, подготовиться к сезону и начать как-то зарабатывать уже в этом сезоне, — поддержал подчиненную врио губернатора Михаил Развожаев.

Он предложил попробовать в этом сезоне сработать таким образом, чтобы городское имущество не приносило казне убытков.