О бесплатных прививках от бешенства и не только

Мероприятия будут проводиться по следующим адресам:

— 12 марта — с 10.00 до 17.00 — аккарицидная обработка КРС, исследование КРС на гиподерматоз, отбор проб для исследований на фасциоллез. Балаклавский район: села Хмельницкое, Оборонное, Широкое, Озерное, Тыловое, с.Флотское; 10-й, 5-й, 7-й км Балаклавского шоссе; ул. Лесхозная, район Молочной балки.

— 13 марта — с 10.00 до 17.00 — аккарицидная обработка КРС, исследование КРС на гиподерматоз, отбор проб для исследований на фасциоллез. Балаклавский район: села Гончарное, Резервное; район Монастырского шоссе, Фиоленовского шоссе, балки Юхарина и Бермана. Гагаринский район: бухта Казачья, ул.Меньшикова. Нахимовский район: п.Андреевка, п.Солнечный, п.Кача, с.Орловка, п.Осипенко, с.Вишневое.

— 14 марта — с 10.00 до 14.00 — вакцинация собак и кошек против бешенства. Балаклавский район: с.Родное (подворно), ул.Лесхозная, СНТ «Строитель-1» (подворно). С 10.00 до 15.00 — аккарицидная обработка КРС; исследование КРС на гиподерматоз; отбор проб для исследований на фасциоллез. Балаклавский район, с.Орлиное; Нахимовский район: п.Любимовка, с.Фруктовое, с.Поворотное, Мекензиевский лесхоз (ул.Грибная).

— 15 марта — с 10.00 до 15.00 — аккарицидная обработка КРС; исследование КРС на гиподерматоз; отбор проб для исследований на фасциоллез. Нахимовский район: п.Мекензиевы Горы, п.Голландия. Северная сторона — Бартеневка.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7 (978) 300-95-65.