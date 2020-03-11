Надо вернуть городу «Золотую рыбку»

Во всех газетных публикациях Галину Прозуменщикову называли не иначе, как «золотой рыбкой Севастополя». С этим эпитетом она навсегда и осталась в истории родного города: выдающаяся спортсменка, снискавшая спортивную славу не только родному городу, но и всей стране.

Достижения Г.Прозуменщиковой и регалии впечатляют до сих пор: заслуженный мастер спорта СССР, первая олимпийская чемпионка по плаванию в истории советского спорта на олимпиаде Токио-1964, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Мехико (1968) и Мюнхене (1972), шестикратная рекордсменка мира и девятикратная рекордсменка Европы, трехкратная чемпионка Европы, 15-кратная чемпионка СССР, 27-кратная рекордсменка СССР. И уже после — чемпионка Европы среди ветеранов и бронзовый призер европейского ветеранского чемпионата 2001 года на дистанции 100 м брассом.

Казалось бы, столь звучное спортивное имя должно быть высечено золотыми буквами в скрижалях родного Севастополя. Ан нет, сегодня о Г.Прозуменщиковой знают далеко не все, а сам город, кажется, без сожаления утратил это славное имя, на самом деле достойное быть в ряду его почитаемых граждан.

Для «Севастопольской газеты» поводом поговорить о Г.Прозуменщиковой стало знакомство с ее дочерью Ириной Степановой-Бергалло, которая два года назад с мужем и сыном переехала жить в Севастополь. Пожив в Москве, в Германии и даже в Италии (муж — итальянец), семья решила вернуться в город, в котором Ирина выросла и которым по-прежнему очарована.

Это город ее детских воспоминаний. Воспоминаний о большой и дружной семье Прозуменщиковых, деде Николае Николаевиче, который был офицером -подводником и участником второй героической обороны Севастополя.

Это ведь он после войны отвел старшую дочь Галину учиться плавать во флотский бассейн. В то время этот вид спорта в военно-морском городе очень был популярен, а с учетом того, что Галя до 11 лет вообще не умела плавать и даже однажды чуть не утонула, купаясь в море, в семье решили, что такие занятия точно не будут лишними.

Разве мог кто-то из тогдашних ее одногруппников предположить, что делит плавательную дорожку с будущей олимпийской чемпионкой и мировой рекордсменкой?!

О стремительной и поистине блистательной спортивной карьере Г.Прозуменщиковой написано немало. В 60-х годах ее имя было буквально у всех на устах, а сами севастопольцы восхищались своей землячкой.

Гордились ученицей и в родной школе №3, а также во флотском бассейне. Правда, после того, как она переехала в Москву, о героине спорта как-то позабыли.

В столице ей не без усилий многих людей выделили скромную однокомнатную квартиру. В те времена олимпийских чемпионов материальными благами не баловали, получила олимпийскую медаль, и... Разве что поездила по миру, пока была спортсменкой. О каких-то больших деньгах, супер-квартирах или дорогих машинах речи тогда не шло.

Она создала семью с севастопольцем Владимиром Степановым, с которым они вместе жили в Москве. Правда, особого времени для семьи у нее не было — тренировки, соревнования, снова тренировки, которые продолжились даже после того, как Галина стала мамой.

Именно поэтому дочь через полгода после рождения отправили на воспитание к бабушке и дедушке в Севастополь, где она и жила до трех лет.

Как и в спорте, Галина мощно стартовала в жизни, но не все сложилось: брак оказался недолговременным, супруг так и не смог прижиться в Москве и вернулся домой. Он и сейчас живет в Симферополе.

Галина вышла замуж второй раз, родила сына. Этот муж был по профессии экономистом и, борясь с депрессией жены, старался стимулировать ее к саморазвитию. Именно по его инициативе она поступила на факультет журналистики в МГУ. Правда, в журналистике Г.Прозуменщикова так и не состоялась. Зато она смогла успешно реализовать себя в качестве детского тренера в ЦСКА.

Без признаков мажорства

Ирина вовсе не была ребенком-мажором и никогда не хвасталась заслугами матери.

— Это ведь она — олимпийская чемпионка, а не я! — удивляется она вопросу.

Разумеется, в детстве девочку тоже отдали заниматься плаванием, но ее собственные увлечения касались рисования. Даже в школе постоянно рисовала карандашом на парте, в потом стирала рисунки рукавом школьного платья, за что ей часто попадало от мамы.

После школы поступила на дизайнерский факультет в Строгановский институт, затем работала в газете, занималась иллюстрированием книг, оформлением витрин.

В начале 2000-х обзавелась своей квартирой, переехала от родителей, вышла замуж за иностранца, который перебрался к ней в Москву из Франции, в 2005-м родился их сын. Они вместе пробовали жить в Европе, но скоро поняли, что европейские страны хороши только для туристов.

Еще живя в Европе, она начала рисовать птиц и с успехом продавала свои картины на аукционах. Вернувшись в Севастополь, осталась верна своему увлечению, правда, не скрывает: здесь оказалось все тоже очень непросто.

И все же Севастополь остается для Ирины городом счастья и воспоминаний: дом маминых родителей на улице Луначарского, дом родителей отца — на Большой Морской, недалеко от кинотеатра «Победа». Она и теперь помнит, как сбегала по Таврической лестнице от одних к другим. Поэтому и теперь любит гулять по улицам Центральной горки.

Правильно и честно

Ирина рассказывает о маме, как об очень простом, скромном и спокойном человеке, недоумевая по поводу того, что при всем стремлении следить за собственным здоровьем она ушла из жизни так внезапно и так рано. Это случилось летом 2015 года, когда Г.Прозуменщиковой было всего-то 65 лет.

В память о выдающейся спортсменке в Москве в апреле 2019-го на Аллее славы ЦСКА открыли бюст, осенью 2019 года школе плавания ЦСКА также присвоили имя Г.Прозуменщиковой.

Но это в Москве, а в Севастополе о заслуженной землячке словно позабыли. Вернее, в свое время в городе были планы назвать именем Г.Прозуменщиковой одну из улиц города, дать имя бассейну или хотя бы установить на школе №3 мемориальную табличку. К сожалению, до сих пор ничего из перечисленного так и не сделано.

А ведь сейчас есть отличная возможность исправить ситуацию, назвав именем Г.Прозуменщиковой новый бассейн в Загородной балке. Это было бы правильно и... честно!