Батарейки можно сдать в экопарке «Лукоморье»

В субботу, 14 марта, с 10.00 до 14.00 в экопарке «Лукоморье» (пр.Победы) пройдет акция по сбору опасных отходов у населения.

Организатор — ООО «Агентство «Ртутная безопасность». Она имеет все необходимые документы для сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения опасных отходов.

В рамках акции у населения на безвозмездной основе принимаются пластик, стекло, батарейки, макулатура (картон, бумага), медицинские отходы, ртутные лампы и другие ртутьсодержащие приборы и изделия, градусники, аккумуляторы, оргтехника.