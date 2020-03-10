За московские деньги отремонтируют еще 12 скверов

Составлен перечень городских скверов, которые будут капитально отремонтированы и реконструированы в 2021 году в Севастополе за счет денег Москвы.

Среди 12 общественных пространств, которые вошли в общий список, в Ленинском районе будут капитально отремонтированы сквер у 44-й школы, Воинов-интернационалистов, им.И.Голубца и по улице Яна Гамарника.

В Нахимовском районе планируется обновить сквер на территории, прилегающей к дому №60 по улице Тарутинской, по ул.Паршина (у территории воинской части) и им.Лазарева (на пересечении улиц Якутская и Лазарева).

В Балаклавском районе преобразятся скверы по улице Новикова, 30 и БРУ им.Горького, в Гагаринском — по улице Борисова (ул.Героев Бреста – пр.Столетовский).

Капитальный ремонт также ожидает сквер в поселке Любимовка (у дома по улице Софьи Перовской, д.10-а) и у памятника 2-й гвардейской Армии на Северной стороне.

Напомним, что средства на эти цели предоставляются в соответствии с программой сотрудничества на 2018-2021 годы по реализации Соглашения между правительством Севастополя и правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.