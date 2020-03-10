Трагедия на Фиоленте

Два человека упали с обрыва на Фиоленте, один из них погиб.

Трагедия случилась 9 марта. В дежурную часть МЧС Севастополя поступила информация, что на мысе Фиолент с 16-метрового обрыва сорвались люди.

К месту происшествия — в район остановки «Маяк» была отправлена группа спасателей.

Чтобы добраться до пострадавших, сотрудникам МЧС и Центра гражданской защиты пришлось добираться к месту происшествия пешком.

На месте выяснилось, что один мужчина погиб, а второй, 1992 года рождения, серьезно травмирован. У него черепно-мозговая травма и множественные переломы.

Пострадавшего подняли наверх и передали бригаде «скорой» для госпитализации.

Спасработы были завершены в 17.54. Личность погибшего устанавливается.