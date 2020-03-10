Под Симферополем строят огромный сельскохозяйственный рынок

По проекту планируется строительство на территории Добровского сельского поселения складов, перерабатывающих мощностей, овоще- и фруктохранилища, а также сельхозрынка. Площадь «Крымского рынка» составит почти 30 тысяч кв.м.

Общая стоимость объекта — более 600 млн рублей. Десятую часть затрат на строительство компенсирует государство. По условиям гранта, средства господдержки должны быть освоены до конца 2020 года.

«В конце 2018 года кооператив «Доброе» выиграл грант на сумму 70 миллионов рублей на строительство сельскохозяйственного рынка», — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В начале января этого года, после годового ожидания, кооператив, получил все разрешительные документы на строительство рыночного комплекса. Сейчас ведутся строительные работы — роются котлованы, закладываются фундаменты.

В реализации проекта имеют право принимать участие не только предприниматели села Доброе, но и представители других регионов Крыма, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.