Иван Комелов не доволен агитацией «Единой России»

Законность агитации «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Севастополя в 2019 году общественник требует проверить в суде.

Общественник Иван Комелов обратился в Ленинский районный суд с жалобой на постановление Севастопольского избиркома. Жалоба мотивирована тем, что накануне выборов депутатов Законодательного собрания в сентябре 2019 года в почтовые ящики жителей города, в том числе и И.Комелову, были вложены агитационные листовки Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Листовки, по мнению автора жалобы, не отвечали требованиям избирательного законодательства, в них отсутствовали полные данные об изготовителе.

Заявитель неоднократно обращался в Севастопольскую и Центральную избирательные комиссии, городскую прокуратуру с жалобой на выявленные нарушения, однако результатом таких обращений стало постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Поэтому общественник обратился в суд.