Два пожара — двое погибших

В течение минувшей недели в Севастополе произошли два пожара. Об этом 10 марта в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил представитель регионального управления МЧС России.

По его словам, на пожарах погибли двое. Причем в Инкермане один погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Второй случай произошел в садовом товариществе, там погибла женщина 1949 года рождения.

— Отмечаем отличное взаимодейтсвие наших пожарно-спасательных подразделений, поскольку 9 баллонов с газом были вынесены с данного участка, — прозвучало в докладе.