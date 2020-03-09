Сцены из истории Крыма воссоздадут в центре Москвы

«Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Крымская весна»: с 14 по 22 марта на 17 площадках — в центре столицы, на бульварах и в парках — пройдут познавательные и развлекательные программы, посвященные истории и культуре крымского полуострова. Посетителей ждут спектакли, игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы; особым событием фестиваля станет праздник на Тверской улице. 15 марта с 10.00 до 20.00 на главной московской улице запланированы выступления знаменитостей, спортивные шоу, интеллектуальные игры и множество других ярких событий. Лучше узнать историю Крыма гостям помогут зрелищные реконструкции: они развернутся сразу на трех локациях праздничной Тверской, их проведут 110 реконструкторов», — сообщили в оргкомитете.

Реконструкторы из Крыма, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы представят более 20 интерактивных программ и показательных выступлений. На пешеходной части улицы развернутся три исторические локации: «Казачья станица», «Альминское сражение 1854 года» и «Оборона Севастополя 1941-1942 годов». Гостей пригласят стать непосредственным участниками реконструкций: например, научиться читать морские карты, поиграть в подвижные игры, спеть казачьи песни.

Возле дома 11, по улице Тверская будет размещена локация «Альминское сражение», на глазах у прохожих развернутся сцены строевой подготовки, а затем и исторического сражения. Здесь будет проходить набор в рекруты, строительство оборонительных укреплений, обучение чтению исторических карт и планирование атаки.

По адресу Тверская улица, дом 1 реконструкторы воссоздадут атмосферу известной картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя», на которой запечатлен подвиг советских бойцов, отдавших свою жизнь при обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны. Здесь будут показаны жизнь людей в тылу, рукопашный бой моряков, плетение морских узлов, а также пройдут чтения морских карт, обучение ориентированию по компасу, сигнальной азбуке и азбуке Морзе, а также использованию акваланга того времени.