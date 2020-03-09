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Просят присылать проекты благоустройства Балаклавы

Щербакова Евгения

Создана комиссия по общественному обсуждению проектов благоустройства Балаклавы. Опубликованы соответствующие постановления Балаклавского МО.

Как следует из документов, создание общественной комиссии связано с участием муниципального округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов. Постановлением объявлено о начале приема предложений от населения и определены пункты, куда их можно сдать.

— Речь идет о правилах предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды, — говорится в постановлении.

Как рассказал «Севастопольской газете» глава Балаклавского МО Евгений Бобошкин, муницыпалы неоднократно высказывали свои пожелания разработчикам и даже частенько вступали с ними в полемику. В частности, их предложения касаются благоустройства сквера Балаклавского рудоуправления, а также сквера 1-го отделения «Золотой балки», который имеет историческое значение для Балаклавы.

Е.Бобошкин отметил, что ему известно, что молодые севастопольские архитекторы уже начали работать над проектами благоустройства территории на месте бывшей железной дороги.

— Конечно, это не какие-то глобальные проекты. Но эти территории также требуют грамотного и системного подхода, — считает Е.Бобошкин.

Он уточнил, что проекты-соискатели можно посылать на сайт, а также приносить непосредственно в администрацию Балаклавского муниципального округа.