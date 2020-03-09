Пригласил даму выпить и обворовал

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратилась 32-летняя жительница Севастополя. Женщина сообщила, что у нее похитили 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, установили личность злоумышленника и задержали 30-летнего ранее судимого за вандализм местного жителя.

Мужчина занимается ремонтными работами на строящемся объекте и временно проживает в строительном вагончике. Он пригласил к себе в гости подругу, чтобы выпить. В ходе распития спиртных напитков злоумышленник незаметно похитил из рюкзака пострадавшей денежные средства. Позже женщина заметила пропажу денег и сразу же обратилась в полицию. Сотрудники полиции изъяли похищенную сумму.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.