Памятник героям-подводникам юридически не существует

Ветераны-подводники Севастополя несколько лет пытаются добиться, чтобы городские власти привели в порядок разваливающийся мемориал «Витязям черноморских глубин».

Мемориальный ансамбль на ул.Героев Севастополя у остановки «Памятник матросу Кошке» был торжественно открыт в феврале 1983 года. С 2016 года постановлением правительства города объявлен объектом культурного наследия.

В течение двух десятилетий ветераны-подводники неоднократно письменно и устно обращались к районным и городским властям, а также непосредственно к губернаторам с просьбой произвести на мемориале реставрационно-восстановительные работы и регулярно, а не к праздничным датам, поддерживать там чистоту и сохранность. В ответ ветераны получали отписки с ссылками на отсутствие тех или иных документов.

— Это трагедия! На территории города находится более тысячи памятников, и 60% из них не поставлены на баланс. По сути у этих памятников нет хозяина, — рассказывает один из членов Совета ветеранов-подводников.

На протяжении многих лет ветераны пытаются пробить стену чиновничьего равнодушия, собрали не одну папку документов, но вопрос не решается. Их водят по замкнутому кругу, посылая из одного департамента в другой.

В результате хождения по властным кабинетам ветераны-подводники выяснили, что памятник, о котором они пекутся, бесхозный и на балансе не стоит. То есть де-юре он не существует.

У памятника нет землеотвода с установленными границами, проектной документации, паспорта сооружения, не определена его денежная стоимость. А без всех этих бумаг производить реставрацию на объекте культурного наследия невозможно.

Возникает естественный вопрос: почему все эти документы до сих пор отсутствуют, кто должен был их оформить и кто ответит за то, что памятники и объекты культурного наследия в Севастополе бесхозные?

Тем временем памятник находится в плачевном состоянии. С парапета, которым ограждена территория, частично отвалилась облицовочная плитка. Пустующие места закрашены коричневой краской. Вода в бассейне болотного цвета, испускает дурной запах. Сам бассейн завален бытовым мусором. За стелой у мемориала в свое время были высажены ели. Сейчас они разрослись и ветвями закрывают надписи на мемориальной доске. С двух сторон скульптурного комплекса расположены морально и физически устаревшие, кособокие конструкции для установки флагов к праздничным датам, а по центру — «вырванные с корнями» урны.

Ветераны убедительно просят исполнительную и законодательную власти города узаконить существование памятника «Витязям черноморских глубин», расположенного на пересечении ул.Героев Севастополя и ул.Брестской, и привести его в порядок к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На совещании в правительстве города 25 февраля поднимался вопрос бесхозных объектов культурного наследия. Там же была озвучена идея создания специализированной организации, которая вплотную занялась бы такими объектами. Тогда врио губернатора М.Развожаев дал поручение по каждому такому памятнику определить собственника из числа органов исполнительной власти, управляющих компаний и других госструктур. Завершить эту работу он потребовал от подчиненных до конца недели...

Неделя прошла.

На заседании постоянного комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам 4 марта проблема сохранности памятников и объектов культурного наследия снова была озвучена. Было принято решение написать официальный запрос начальнику Севнаследия Михаилу Рязанцеву и спросить, сколько памятников уже поставлено на учет, каково их состояние, как управление собирается их сохранять в будущем.

Добавим, что подобная ситуация и с памятником «Авиаторам-черноморцам» на пр.Генерала Острякова.

Справка

Мемориал героям-подводникам «Витязи черноморских глубин» был создан по инициативе ветеранов-подводников на средства, собранные личным составом 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота.

Авторы памятника — скульпторы Станислав Чиж и Адольф Шеффер. Строительство велось на общественных началах военными строителями флота, рабочими Морского завода им.Серго Орджоникидзе, личным составом 153-й бригады подводных лодок.

День моряка-подводника в России отмечают 19 марта.