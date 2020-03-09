Оперативно ликвидировали пожар

Огонь, охвативший магазин стройматериалов. мог перекинутся на жилой дом и «Газель» на газовом оборудовании.

В понедельник, 9 марта, в 9.17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе горит магазин стройматериалов.

К месту сразу же выдвинулись шесть пожарных отделений и служба пожаротушения.

По прибытии было установлено, что горит магазин стройматериалов, есть угроза распространения пламени на соседний жилой дом, а также припаркованный в непосредственной близости автомобиль «Газель» на газобаллонном оборудовании.

Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей удалось эвакуировать «Газель» с газобаллонным оборудованием (метан), а также отбить огонь и не дать пламени охватить соседний дом.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Локализовать его удалось в 9.42, ликвидировать открытый огонь — в 9.49. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Погибших, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России и полиции.