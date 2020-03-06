Жители Верхнесадового жалуются на отсутствие автобуса до кладбища

В адрес городского парламента поступило обращении администрации Верхнесадовского муниципального округа с просьбой о содействии в решении многочисленных вопросов транспортного обслуживания сел Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое.

Для рассмотрения данного вопроса на заседание комитета по городскому хозяйству были приглашены директор департамента транспорта, представители муниципалитета, перевозчиков и общественность.

— При разработке данного маршрута мы просим представителей департамента транспорта обратить внимание, что в районе Мекензиевых гор у нас кладбище. Там на сегодняшний день нет ни одной остановки в сторону Верхнесадового. Многие люди, проживающие в Севастополе, испытывают сложности, чтобы посетить это место. Мы собрались для того, чтобы понять, как реализовать данный маршрут и обеспечить его регулярность, — объяснил председатель комитета Вячеслав Камзолов.

О планируемом маршруте рассказал председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков. По его словам, перевозчики предлагают запустить маршрут в прямом направлении от Фронтового через Пироговку, Верхнесадовое, Мекензиевы горы, Инкерман, далее через 5-й километр до площади Ушакова. В обратном направлении автобус проследует через Лабораторное шоссе, Ялтинское кольцо, Инкерман и далее... Протяженность маршрута в прямом направлении — 41 километр, в обратном — 39 километров.

Стоимость проезда составит 82 рубля, а по карте ЕГКС — 70 рублей. Перевозка льготных категорий граждан также будет предусмотрена.

Планируется восемь ежедневных рейсов или четыре оборотных. Первый отправится из села Фронтовое в 6.50. Последний — от площади Ушакова будет уходить в 20.00.

Второй маршрут, о котором просят жители Северной стороны — Андреевка – Солнечное – Севастополь.

Члены комитета приняли решение рекомендовать Департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры рассмотреть данные маршруты и вынести решение с учетом замечаний депутатов и жителей, сообщила пресс-служба заксобрания.