В травмпункте заработал цифровой рентген-аппарат

С его установкой канули в прошлое бесконечные поиски по аптекам рентген-пленки и бегание пациентов из кабинета в кабинет с мокрыми снимками в руках.

С долгожданной установкой нового рентген-аппарата на два рабочих места, с возможностью делать снимки в положении пациента лежа и стоя, все значительно упростилось для врачей и пациентов. Об этом рассказал и.о. главного врача больницы Андрей Коситченков.

На вопрос «Севастопольской газеты» о причинах срыва ранее запланированного срока сдачи рентген-кабинета и.о. главврача пояснил, что это было связано с проблемами закрытия подрядных контрактов. В первые месяцы 2020 года удалось ускорить процесс и ввести кабинет в эксплуатацию.

Прежний пленочный рентген-аппарат работал с 1969 года, устарев за это время физически и морально. В последнее время он ломался чуть ли не ежедневно. Его приходилось постоянно ремонтировать, вкладывая в восстановление немалые финансовые средства.

Новый цифровой аппарат позволяет в считанные секунды получить снимок, который незамедлительно смогут оценить травматолог и рентгенолог. Это позволит быстрее установить диагноз и назначить лечение. Да и само время нахождения пациента в травмпункте сокращается.

А.Коситченков заверил, что работающие на новом аппарате специалисты прошли специальный курс обучения. Оборудование российского производства. Рентгенаппарат будет обслуживать столько людей, сколько необходимо, из расчета, что в сутки в трампункт обращаются 40-50 человек.

— В связи с частой поломкой прежнего рентгенаппарата мы, как правило, перенаправляли поток пациентов в другие кабинеты, что ухудшало качество оказания медицинских услуг. Больным приходилось подниматься на второй этаж, рискуя травмироваться, — рассказал заведующий рентгеновским отделением Первой горбольницы Юрий Виноградский.

Он также отметил, что теперь эффективность работы кабинета заметно повысится, в том числе в части сокращения времени работы лаборанта.

По словам Ю.Виноградского, процесс начинается с подготовки пациента и правильной укладки, после чего собственно сам снимок длится примерно 26 миллисекунд.

Этот цифровой аппарат — не первый в городе, такие есть и в других отделениях Первой горбольницы, однако аппарат именно такой конструкции в Севастополе пока один.