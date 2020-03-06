В Карантинной бухте подняли катер времен Великой Отечественной войны

Экипажи специальных судов Черноморского флота осуществили подъем с морского дна торпедного катера «Г-5», погибшего в период Великой Отечественной войны.

Историческая находка была обнаружена на выходе из Карантинной бухты, где в период обороны Севастополя 1941-1942 гг. базировалась бригада торпедных катеров ЧФ.

Водолазам удалось поднять с морского дня корпус катера, сохранившийся, несмотря на длительное пребывание в морской воде.

Перед началом подъемных работ район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Крепление корпуса объекта к подъемному устройству осуществляли четыре водолаза, а непосредственно подъем выполнялся плавучим краном.

Специальная комиссия изучит обстоятельства гибели катера, а также состояние корпуса и возможность использования в качестве музейного объекта, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Справка

В период Великой Отечественной войны экипажи торпедных катеров ЧФ действовали на морских коммуникациях, совершали ночные рейды, вели обстрел береговых целей, высаживали десанты, эвакуировали раненых с передовой и эскортировали транспортные суда, привлекались к обеспечению противодесантной обороны побережья.