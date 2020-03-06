В Байдарской долине будут гонять велосипедисты

С 10 по 29 марта 2020 года Севастополь примет всероссийские соревнования по велосипедному спорту (шоссе). Трасса гонки — вокруг Чернореченского водохранилища. Ожидаемое число участников — 100 человек.

Впервые в Байдарской долине эти соревнования были организованы в 2015 году. С тех пор ежегодно в них принимают участие более сотни велоспортсменов, которые представляют до 11 регионов Российской Федерации.

Всероссийские соревнования по шоссейному велоспорту — итог предсезонной подготовки велосипедистов-шоссейников и этап подготовки к первенству и чемпионату России. Соревнования помогают не только отслеживать прогресс сильнейших спортсменов субъектов РФ, но также выявлять и отбирать молодых перспективных велосипедистов.

В 2020 году в соревнованиях примут участие спортсмены города, которые проходят спортивную подготовку в спортивной школе №7.

Торжественное открытие соревнований 10 марта в 11.00 в с.Орлиное, перекресток улиц Тюкова и Кедровая.