Считать деревья будут не тысячи лет, а 10 месяцев

Создать и разместить в интернете открытую карту зеленых насаждений Севастополя поручено Севприроднадзору. Об этом на заседании городского правительства 27 февраля сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев: «Формируйте открытую карту зеленых насаждений города, чтобы все было зафиксировано и доступно для людей».

В сообщении пресс-службы правительства города говорилось, что в текущем году будет обследовано порядка 10 гектаров территории города. Но лесов на территории Севастополя 35 тысяч га, городских парков и прочих насаждений — еще 4,2 тысячи га. Несложным подсчетом можно установить, что такими темпами пересчитывать деревья Севприроднадзору придется тысячи лет.

— Не может быть! — удивились в редакции, решив уточнить, возможно ли столь долгосрочное планирование.

Но в Севприроднадзоре комментировать по телефону сроки выполнения работ отказались. Пришлось отправлять письменный запрос. И вот аккурат через 7 дней ответ был получен. Причем его интересным образом дополнила информация от Межрайонной природоохранной прокуратуры.

Севприроднадзор подтвердил факт передачи полномочия в части учета зеленых насаждений и ведения реестра зеленых насаждений, произрастающих на территории Севастополя. Уже выполнены работы по подготовке перечня парков и скверов, на территории которых планируется инвентаризация зеленых насаждений в 2020 году, а также проекта технического задания по инвентаризации зеленых насаждений на территории города Севастополя.

— Инвентаризация зеленых насаждений будет проводиться силами ГАУ «Севастопольский лесхоз». Учет зеленых насаждений и ведение реестра зеленых насаждений производятся в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации... — пояснили в ответе на запрос сотрудники Севприроднадзора, при этом ни словом даже не вспомнив о том, что им был задан вопрос о реальном сроке пересчета деревьев.

Что ж, природоохранная прокуратура полностью расставила все точки над «i» в этом вопросе.

Как выяснилось, в прокуратуре уверены, что инвентаризировать деревья необходимо намного быстрее, чем планируют в Севприроднадзоре. Пересчитать зеленые насаждения нужно было уже давно и на территории в 4,2 га: это зеленые зоны улиц, парков, скверов и бульваров.

Настоять на пересчете прокурорские работники решили в судебном порядке. И оказались правы. Ответчик (Севприроднадзор) по решению суда должен произвести инвентаризацию зеленых насаждений в течение 10 месяцев, не растягивая его на тысячи лет.