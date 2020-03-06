Реконструкция Большой Морской не нарушит ее историчности

В Севнаследии обосновали и одобрили планировочные решения по реконструкции главной улицы Севастополя.

Невзирая на откровенно критическое отношение горожан к реконструкции улицы Большая Морская и прилегающих к ней площадей, на сайте правительства Севастополя опубликовали экспертное заключение «по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения при проведении работ по благоустройству улицы Большой Морской».

На 157 страницах документа дана оценка принятым планировочным решениям и сделан вывод о полном обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения.

Казалось бы, к этой благостной оценке почти нечего добавить, если не знать о непрекращающихся возмущениях общественников и их многостраничных обращениях в разные государственные инстанции с просьбой остановить уничтожение объектов культурного наследия на Большой Морской.

Однако их взывания о помощи и чиновничья констатация полного благополучия, увы, не совпадают ни во времени, ни в пространстве. Для понимания вопроса о том, что всех нас ждет «на выходе», обратимся к собственно к содержанию экспертного заключения. В таковом, в частности, напоминается, что «в процессе разработки проекта все планировочные решения принимались в соответствии с действующими нормами и правилами».

Исходя из этого, следует, что негодования севастопольцев ничем не обоснованы, а изменение конфигурации перекрестка на площади Лазарева от кругового до т-образного, радиусов поворотов на перекрестках, количества полос для движения и т.д. полностью обосновано.

Что же касается заменяемых покрытий, то тут тоже, как оказалось, все законно.

— Заменяемые покрытия не являются историческими, многократно ремонтировались в советский период и не входят в перечень предмета охраны исторического поселения, — сказано в документе.

Булыжники вернуть!

Последнее не касается разве что фрагмента улицы Суворова (при пересечении с ул.Большой Морской), где выполняется ремонт исторического покрытия булыжной мостовой. Ремонту должна подвергнуться основа покрытия, водоотвод, после чего историческое булыжное мощение укладывается на прежнее место, причем без изменения габаритов мостовой.

— Планировочная структура, включая булыжную мостовую на ул.Суворова, входящая в предмет охраны исторического поселения, — не нарушается, — обещано в документе.

Мы новый мир построим!

То, что происходит сейчас на Большой Морской, уже вызывает опасения в сохранении ее исторической аутентичности. Изначально продуманная архитектура центра по желанию современных устроителей неумолимо прирастает дополнительными деталями и объектами, что принципиально изменяет изначальное предназначение улицы и площадей.

Невзирая на высказанные пожелания горожан, новоявленные зодчие настояли на придании рекреационного статуса клумбе на площади Лазарева, превратив ее в сквер со скамейками.

— Подобные планировки фиксируются на фотографиях города до середины 1980-х годов, — читаем в документе.

Спасибо, что неизменным планировочным элементом там названы «центральное дерево и круглый газон вокруг него». Но предусматривается устройство новых газонов и кустарниковых посадок, мощение вновь организуемых дорожек.

Хорошей новостью можно считать указание на то, что все изменения «носят обратимый характер», что несколько успокаивает.

На площади Ушакова задекларирована неизменность двух центральных газонов, разве что с заменой зеленых насаждений. Но, позвольте, кто же ожидал, что вместо цветника, открывающего вид на архитектуру площади и панораму исходящих от нее улиц, на продолговатой клумбе высадят акациевую рощу?!

Как говорится, ссылки на техническое состояние растущей посреди цветника юкки и растений-однолетников — не принимаются.

Кстати, площадь Ушакова теперь тоже станет местом прогулок и релаксации. В ожидании транспорта (или органного концерта, который когда-нибудь да пройдет в католическом соборе — бывшем кинотеатре «Дружба») можно будет прогуляться по заново озелененным скверам, покачаться на качелях, посидеть в беседке-перголе.

Это с восточной стороны площади. А с западной — можно будет задержаться на бегу, любуясь сухим фонтаном или заглянув внутрь перголы-навеса.

— Новые элементы будут актуальны при восприятии с площади и прилегающих открытых пространств в сторону гостиницы («Украина»), сформируют с ней новую градостроительную среду, — утверждают проектировщики, с добавлением, что принцип сухого фонтана, т.е. струи воды без чаши, вровень с поверхностью дорожного покрытия, позволяет полностью аннулировать фонтан как градостроительный элемент и визуальный акцент, просто отключив воду, т.е. процесс опять «носит обратимый характер».

К счастью, и запроектируемая пергола-навес позиционируется, как обратимый объект.

Кое-что о МАФах

Как утверждается в документе, ни один из имеющихся объектов малых форм не является самостоятельным объектом культурного наследия и, значит, не входит в перечень предметов охраны. В то же время часть их, как удачно вписанных в ансамбль и воспринимаемых историческим для данной градостроительной среды, сохранят.

Речь идет о типовых круглых афишных тумбах, а также подпорных стенках, с сохранением их декоративных элементов — шаров и балясин.

Кроме того, обещают сохранить рекламные щиты, терминалы оплаты, остановки общественного транспорта, павильоны «Роспечати» (в смысле «Союзпечати») и реконструировать телефонные будки-таксофоны.

Из нового — появятся велопарковки.

Авторы проекта при выполнении части элементов взяли за основу специально разработанный для города в 1950 году «Альбом типовых малых форм». Согласно ему сделают скамьи двух типов, в том числе «классический садовый диван на металлических ножках с узором». На основании этого же альбома обещают выполнить и приствольные решетки деревьев.

Что ж, посмотрим что получится?!