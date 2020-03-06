Определили участок для строительства оптово-распределительного центра

Севастопольский оптово-распределительный центр (ОРЦ) планируется разместить на участке в районе Камышовского шоссе. Ведутся переговоры с потенциальным инвестором, сообщили ТАСС в правительстве города.

Для сдерживания цен на продукты питания, которые на полуострове выше, чем в соседних регионах РФ, планируется открыть в Крыму и Севастополе логистические центры. В правительстве Севастополя заявляли, что уже велись переговоры с потенциальными инвесторами, идет подбор участка.

«Совместно с АО «Корпорация развития Севастополя» рассмотрен участок в границах проектируемого индустриального парка в городе Севастополь, площадью порядка 10 га», — говорится в официальном ответе на запрос ТАСС.

Согласно кадастровому номеру, выбранный участок находится в районе Камышовского шоссе в южной части города.

В правительстве города отметили, что создание ОРЦ поможет увеличить региональный товарооборот и будет способствовать развитию бизнеса, снизит потери и издержки, позволит поставлять и хранить продовольствие на более выгодных условиях.

На складах возможно хранение товаров при температуре от минус 24 до плюс 20 градусов, в том числе в специальных хранилищах для овощей и фруктов. Возможный объем единовременного хранения товаров составляет до 5-8 тысяч т. Годовой объем грузооборота может составлять до 400 тысяч т. Основные планируемые к хранению группы товаров — свежие фрукты и овощи, мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, напитки.

«На сегодняшний день в адрес правительства Севастополя поступило предложение по вопросу создания на взаимовыгодных условиях оптово-распределительного центра в городе Севастополе», — добавили в правительстве города.