В Крыму побит температурный рекорд

На Авиационном метеорологическом центре в Симферополе 4 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Столбик термометра поднялся до отметки 26,6 градусов.

Прежний рекорд был равен 21,3°С и держался с 1925 года.

При этом средняя суточная температура воздуха в Симферополе составила 17,7°, что на 15,9° выше средней многолетней, сообщило Ккымское управление по метеорологии и мрниторингу окружающей среды.

В Симферополе метеорологические наблюдения проводят с 1916 года.

В пятницу, 6 марта, на полуострове по-прежнему будет тепло и сухо. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха +6…+11°; максимальная +15…+20°, на побережье и в горах прохладнее +9…+14°.

В выходные дни 7 и 8 матра жители и гости Крыма будут наслаждаться комфортной погодой. Температурный фон повысится на 3-4°.

Прогноз погоды по Севастополю

6 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10º, днем +14…+16°.

7 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8º, днем +16…+18º.

8 марта — переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +22…+24º.