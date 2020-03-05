Урологи просят ученых напечатать на принтере камни в почках

Севастопольский госуниверситет закупил 3D-принтеры, которые могут быть использованы в различных отраслях городской медицины, рассказал доцент кафедры «Приборные системы и автоматизация технологических процессов» Юрий Авдеев.

«Большой интерес возник у урологов. Они хотят, чтобы мы напечатали камни в почках по снимкам МРТ и КТ: врач должен представить их конфигурацию перед операцией. Мы можем это сделать», — объяснил Ю.Авдеев.

По его словам, предложение о сотрудничестве поступило и из онкодиспансера, там хотели бы отпечатать на 3D-принтере некоторые инструменты. Можно печатать протезы, используемые при смещении позвоночника, мосты для стоматологии — аналоги брекетов. Для этого достаточно снимка МРТ челюсти с дефектом прикуса.

Все эти методики широко используются на Западе, а в России есть лишь в некоторых московских клиниках.

Сейчас сотрудники университета осваивают технологии работы на принтере (режимы печати, температурный режим), а также исследуют используемые пластики (их семь видов).

«Спектр применения принтеров может быть и более широким», — считает замдиректора ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Андрей Иванов, рассчитывая на плодотворное сотрудничество с университетом.

Принтеры позволят сделать работу врачей более удобной: например, можно будет моделировать те или иные ситуации при операционных вмешательствах и отрабатывать навыки, которые пригодятся в дальнейшей практике.