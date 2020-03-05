Угнал автомобиль ради штрафов

Мужчина отомстил своему партнеру по бизнесу оригинальным способом: угнал его автомобиль и всю ночь ездил, нарушая ПДД.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 50-летний житель Севастополя с сообщением о пропаже автомобиля «Лада Гранта».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель.

Установлено, что заявителя и злоумышленника ранее связывали деловые отношения, но из-за разногласий в финансовых вопросах у них возник затяжной конфликт. Желая отомстить, мужчина ночью угнал автомобиль своего бывшего партнера и специально ездил в местах размещения камер фотовидеофиксации, нарушая ПДД.

Накатавшись, он отогнал автомобиль в отдаленный район города и бросил в одном из гаражных кооперативов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.