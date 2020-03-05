Разворотил могилу Неизвестного солдата ради 150 рублей

Полицейские Севастополя в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого в надругательстве над могилой у поселка Сахарная Головка.

Найти и задержать злоумышленника для полицейских было делом чести.

По версии УМВД, ранее судимый за кражу 37-летний местный житель повредил надгробие могилы и похитил оградку, которую сдал на металлолом. Вырученные за это 150 рублей он потратил на спиртное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев. Похищенная оградка изъята полицейскими.

Руководством отдела МВД России по Балаклавскому району принято решение об участии личного состава в восстановлении могилы Неизвестного солдата.

Ранее сообщалось, что Департамент городского хозяйства приведет в порядок разграбленную могилу до 9 мая. У Севнаследия есть фотография, по которой можно восстановить ее первоначальный облик.

Заметим, что могила и памятник на ней и до разграбления имели весьма неприглядный вид.