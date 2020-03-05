Матросский бульвар обещают доделать к Дню города

Снесут мастерскую

Аварийное одноэтажное здание бывших мастерских на ул.Воронина недалеко от штаба флота снесут, а на его месте организуют комфортный горизонтальный проход, соединяющий Матросский бульвар и Синопскую лестницу. Здание давно стало местом сбора бомжей, не представляет никакой исторической ценности.

— Это государственное имущество на сегодняшний момент является аварийным и будет демонтироваться, чтобы Матросский бульвар стал доступен для всех, — сообщил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

По его словам, демонтаж начнется уже на этой неделе.

Соединение Матросского бульвара с Синопской лестницей проговаривалось создателями проекта реконструкции. Это позволит создать городской пешеходный каркас по маршруту: Матросский бульвар – пр.Нахимова – Приморский бульвар – Синопская лестница – памятник Ленину – Матросский бульвар. Но одноэтажное здание мастерской как раз стояло на пути воплощения этой идеи, пока военные не передали его городу.

— И вот сейчас соединение Матросского бульвара с Приморским бульваром стало возможным, — объявил член наблюдательного совета проекта реконструкции Матросского бульвара Михаил Чалый.

Бульвар почти готов

По его словам, работы на бульваре ведутся в две смены, а объект готов на 80%.

— Выполнена самая невидимая, трудоемкая и деньгоемкая часть работы — подпорные стены. Их оказалось в три раза больше, чем мы планировали, — сообщил М.Чалый.

По его словам, холм, на котором располагается Матросский бульвар, осыпался, поэтому и разваливался старый летний кинотеатр у южного входа.

— Самое сложное было сделать этот холм снова неподвижным монолитом. Мы это сделали, — гордо заявил М.Чалый.

Он рассказал, что на бульваре проложены километры кабелей, сетей, система канализации и водоснабжения. Уже высажена треть деревьев. А всего по проекту там должно появиться около тысячи новых зеленых насаждений.

— На сегодняшний день отливаются фрагменты ограждения, фигурные элементы, облицовывается беседка в мавританском стиле. Фигурные украшения для кинотеатра делаются в Краснодарском крае. В Москве сделаны львы, в Подмосковье — мальчик с корабликом. Все это должно вовремя съехаться и быть установлено в нужное время в нужном месте, — доложил М.Чалый.

Реконструкцию Матросского бульвара благотворительный фонд «35-я береговая батарея» обещает завершить к Дню города, который отмечают 14 июня.