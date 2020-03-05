Госавтоинспекция займется скрытым патрулированием

Служебные автомобили без цветографической окраски и спецсигналов начнут патрулировать дороги Севастополя, сообщили в городском Управлении ГИБДД.

Цель «скрытого патрулирования» — выявление водителей, нарушающих Правила дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД, ведущие негласный надзор, будут привлекать к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не предоставление преимущества пешеходам, опасное вождение, создающие угрозу для других участников дорожного движения.

Без внимания не останутся и пешеходы, нарушающие правила перехода проезжей части. Сотрудники ГИБДД, ведущие негласный надзор, будут привлекать к ответственности нарушителей, которые переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте.