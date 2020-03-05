Фиолентовское шоссе до 2022 года ремонтировать не будут

Дорога пока не вошла в региональный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Севастополь в 2022 году получит дополнительно из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт Фиолентовского и Монастырского шоссе. Деньги на капитальный ремонт дорог выделят в рамках поручения Президента РФ по итогам январского совещания по вопросам социально- экономического развития Республики Крым и Севастополя.

«В рамках поручения <...> бюджету Севастополя из федерального бюджета планируется выделение средств в объеме 1,3 млрд рублей на 2022 год для выполнения капитального ремонта автомобильных дорог, не вошедших в региональный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — говорится в ответе правительства Севастополя на запрос ТАСС.

Уточняется, что эти средства будут направлены на капитальный ремонт двух пригородных трасс: Фиолентовского шоссе (автодорога Севастополь – порт «Камышовая бухта» – мыс Фиолент) и Монастырского шоссе (5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент). В настоящее время эти дороги, обеспечивающие сообщение между отдаленными районами Севастополя и центральной частью города, не соответствуют нормативам безопасности.

Напомним, что в январе 2020 года Департамент транспорта Севастополя ввел ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч на автомобильной дороге «порт «Камышовая бухта» – мыс Фиолент». Действовать ограничение будет, пока там не появится освещение.