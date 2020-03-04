Водоканал открыл новый расчетно-кассовый центр

Теперь платить за воду можно, стоя и даже сидя в очереди в просторном и комфортном помещении.

Кроме того, новый расчетно-кассовый центр находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта на ул.Большая Морская, сообщает пресс-служба предприятия, не вдаваясь в детали, что из-за реконструкции общественный транспорт по улице уже который месяц не ходит.

Помимо пяти касс в помещении на ул.Суворова, 39-А, ведут прием пять операторов. Они оказывают информационно-консультационные услуги абонентам, заключают договоры, делают сверки начислений.

Часы работы нового расчетно-кассового центра: с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 без перерыва, в субботу с 8.00 до 17.00.

ГУПС «Водоканал» напоминает адреса и других своих расчетных центров:

— ул.Вакуленчука, 9;

— пр.Генерала Острякова, 136;

— ул.Новикова, 4 (Балаклава);

— ул. Н.Краевой, 5-А (Северная сторона);

— ул.Рыбаков, 7;

— ул.Казачья, 64/4.

С января 2020 года в Севастополе платить за воду и водоотведение надо напрямую на счета ГУПС «Водоканал». В квитанции за коммунальные расходы, которая приходит от Единого расчетного центра, эта услуга прописана отдельно.