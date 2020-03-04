Вдоль «Тавриды» будет расти лаванда
Трассу «Таврида» украсит лавандовый пояс, обещает Министерство сельского хозяйства Республики Крым.
Проект «Лавандовый пояс Тавриды» реализуется с 2017 года. К 2025 году на полуострове плантации лаванды узколистной должны занимать 600 га.
«ООО «Агрофирма «Тургеневская» ставит целью возродить лаванду на землях, примыкающих к автомобильной дороге федерального значения «Таврида», сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Сегодня агрофирма выращивает эфиромасличные культуры на площади свыше 450 га и занимается их переработкой. Лавандой занято 172 га.
Агрофирма успешно развивается и планирует открытие двух новых отделений, в том числе в Севастополе.