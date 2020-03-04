В Херсонесе расскажут о женщинах древнего города

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» с 4 по 10 марта приглашает на тематическую экскурсию «Прекрасные херсонеситки».

В рамках празднования Международного женского дня археологический музей-заповедник проводит тематические экскурсии, на которых вы познакомитесь с бытом прекрасной половины человечества в античную и византийскую эпохи.

Вам расскажут, как с древних времен они охраняли домашний очаг, заботились о семье и детях, ухаживали за своей внешностью.

Монеты, сосуды, скульптуры, террактовые статуэтки и многие другие археологические памятники раскроют гостям образы прекрасных херсонеситок и их женские тайны…

Стоимость экскурсии: для взрослых 250 рублей; для детей и пенсионеров 125 рублей. Начало в 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00 и 15.30.

Обратите внимание! До 30 апреля центральный вход в Херсонес закрыт на ремонт. Вход на территорию музея — через восточную входную группу у башни Зенона.