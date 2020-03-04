Цветущие в Байдарской долине

Уже скоро! Совсем скоро наступит 8 Марта, и улицы города расцветятся множеством цветов, собранных в букеты и букетики. А где выращивают такую красоту? Один из адресов — цветочное тепличное хозяйство Mama Rose. Хозяин теплицы, Игорь Казанцев, показал и рассказал о своем увлечении, ставшем бизнесом.

Нежные тюльпаны, солнечные нарциссы, трепетные фрезии, элегантные гиацинты, горделивые розы...

В этот день и накануне цветы продают в каждом супермаркете и буквально на каждом перекрестке. А где выращивают такую красоту? — с этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась в Департамент сельского хозяйства. Нам указали один из адресов — цветочное тепличное хозяйство Mama Rose.

Правда, еще перед посещением сопровождавшая нас старший инспектор карантинно-фитосанитарного надзора департамента Елена Журавлева предупредила: «Теплица — это закрытая биосистема, которая очень трепетно реагирует на все, привносимое извне. Цветы же — весьма нежные растения, и попадание вредителей может нанести им непоправимый вред».

С этим знанием мы и направились к месту встречи: к повороту между селами Орлиное и Широкое в Байдарской долине.

Там нас встретил хозяин теплицы Игорь Казанцев, показал и рассказал о своем увлечении, ставшем бизнесом. Да, да, занимается он этим относительно недавно — два года назад переехал в Крым из Сыктывкара с мыслью, что хочет заниматься чем-то для своего удовольствия. А поскольку местом жительства был выбран теплый Крым, значит, решил он, это будут цветы!

На все имеющиеся средства купил участок земли, привел его в порядок, устроил теплицы. Да не такие, какие были здесь раньше, а новые, оборудованные по-современному. Теперь он не скрывает, все достигнутое далось очень нелегко. К тому же основным премудростям цветоводства пришлось учиться по книгам, по сайтам, да еще черпая практический опыт на тематических интернет-форумах. С самых азов — какие сорта покупать, как выращивать, чем удобрять.

Сейчас у него растут розы, тюльпаны и лилии. У каждого вида цветов своя теплица: под розами — 0,4 га, под тюльпанами и лилиями — примерно по 100 квадратов.

Розы с ароматом

Показывать хозяйство И.Казанцев начал с розовой теплицы. Правда, сразу предупредил, пока они еще не зацвели, это будет в середине мая, приблизительно с 13-го по 20-е число, в зависимости от погоды.

А сейчас идут активные сезонные работы по уходу за кустами. Их обрезают, поливают, подкармливают, расчищают дорожки между рядами и т.д. Кстати, весь полив здесь капельный, и это сразу видно по протянутым по всей теплице шлангам. Выращиваемые сорта — Кронос, Корвет, Керио, Блэк Мэджик, Блаш, Аваланш...

И.Казанцев не скрывает, что прибыльность такого рода бизнеса зависит от многих факторов, главный из которых — количество уделяемого времени. Выращивание цветов требует круглосуточной занятости, без выходных.

Практически все выращенные розы поставляются в Севастополь. На вопрос, чем они лучше заграничных, ответил, что в первую очередь ароматом.

Оказывается, свежая роза всегда имеет аромат, импортная же за время транспортировки теряет его. Остаются разве что красота и размер бокала (так цветоводы называют розовый бутон). Причем в процессе транспортировки размер бокала обязательно увеличивается в объеме.

Существуют три стадии открывания бокала, и в зависимости от запроса, цветы срезают в бутоне, раскрытыми и полностью раскрытыми.

Ежедневный срез составляет от 100 до 1000 цветов, а сам процесс начинается в 4-5 часов утра. Срезанные цветы, дабы предотвратить преждевременное раскрытие, хранят в холодильнике.

И.Казанцев — оптовый продавец, он лишь знает, что во всех торговых точках Севастополя его нежная продукция, и, бывая в городе, он узнает свои цветы.

Но на вопрос, удается ли конкурировать с привозной цветочной продукцией, получили ответ, что особо об этом он не думает, а старается просто вырастить качественный цветок. Что же касается своих любимых сортов роз, он называет насыщенную желтым цветом Керио, с нежным медовым запахом, а также классическую бордово-бархатную Блэк Мэджик.

Тюльпаны... в опилках

В тюльпаннике необходимо поддерживать постоянную температуру на уровне 15-16 градусов. Это теперь, а во время бутонизации — на пару градусов ниже. Именно для этого здесь установлена тепловая пушка. Всего на 100 квадратах изначально было высажено 25 тысяч луковиц. Процент всхожести составляет 95%.

Нынешние тюльпаны И.Казанцева родом из Пятигорска. Именно оттуда он привез луковицы 15 голландских сортов: белые, желтые, красные нескольких оттенков, лососевые, сиреневые, фиолетовые, розовые... А если называть по сортам, то Стронг Голд, Стронг Файр, Лали Белла, Денмарк. Есть несколько сортов махровых тюльпанов, более низкорослых, чем классические.

Высадка происходит... в опилки, которые хорошо пропускают воду и не способствуют ее застою, оставляя то количество, которое необходимо для роста цветов.

Чтобы получить цветы к 8 марта, луковицы сажают в ноябре, имея в виду, что полтора-два месяца идет процесс укоренения. Когда появляются ростки в 7-10 мм, их переносят в теплицу, где бутоны набирают размер и цвет.

И.Казанцев убежден, что красота и качество тюльпанов напрямую зависят от того количества внимания, которое им уделяется.

— Стоит мне улететь в Сыктывкар хотя бы на неделю, по возвращении сразу вижу, что мои тюльпаны что-то загрустили, — шутит цветовод.

Интересно, что каждая луковица используется всего один раз, цветка на продажу из нее больше не получится. Зато выкопанную луковицу можно просушить и просто высадить на участке у дома, для души.

Часть нынешнего цветочного урожая уже собрана, упакована в букеты по 20-25 штук и помещена в холодильник в ожидании покупателей.

Неженки лилии

В теплице-лилейнике сразу ощущаются азиатское тепло и влажность тамошнего климата. И.Казанцев выращивает азиатские лилии нескольких сортов — Нэшвилл, Айлинер, Динамикс, Индиан Саммерс, Ричмонд и т.д. При благоприятных условиях лилии выгоняют бутоны через 90-120 дней после высадки луковиц. На каждом стебле — до девяти крупных бутонов. Сейчас цветут белые, желтые и бордовые. Причем желтые пахнут просто упоительно!

— В лилейнике должно быть до 24 градусов днем и 18-20 ночью. Тогда неженкам-лилиям будет тепло и комфортно, — поясняет И.Казанцев.

По его словам, лилии выращивать гораздо сложнее, чем тюльпаны. При малейшем недостатке влажности, изменениях в составе почвы, освещенности и температурном режиме капризуля-лилия решительно протестует сбрасыванием бутонов.

Это для нее самый настоящий стресс! В результате случается, что вместо девяти выгнанных бутонов на стебле не остается ни одного. Так было, когда в один из периодов наш цветовод сократил на несколько часов вечернее освещение теплицы. Впрочем, вовремя спохватился.

После среза лилии продолжают жить своей жизнью — бутоны раскрываются один за другим, продолжая свое цветение и радуя поистине экзотической красотой.

Чтобы цветы стояли в вазе долго

Сохранить уже срезанные цветы, по мнению И.Казанцева, можно, опять же проявляя внимание и заботу. Чтобы цветы стояли долго, нужно ежедневно менять в вазе воду, подрезая каждый раз стебель примерно на полсантиметра.

Рекомендации добавлять в воду аспирин тоже актуальны. Этот препарат уничтожит болезнетворные бактерии. Сахар же добавит цветку питание, поскольку если попробовать на вкус капельку сока розы, выделенного из листа, он окажется сладковатым на вкус.

Для практического использования этих советов хозяин теплицы при расставании вручил нам с Е.Журавлевой, что называется, опытные образцы — выращенные им лилии: дескать, 8 Марта скоро, самое время дарить женщинам цветы!