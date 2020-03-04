Севастопольские сумоистки на пьедестале чемпионата России

Дарья Ибрагимова и Татьяна Борисова стали чемпионками России по сумо-2020. Кроме того, Т.Борисова завоевала и бронзовую медаль, а Анастасия Шашина стала дважды бронзовой призеркой.

В чемпионате участвовали представители 20 регионов страны. Они боролись за путевки в национальную команду, участие в которой открывает дорогу на крупнейшие международные старты.

Д.Ибрагимова и Т.Борисова повторили результат прошлогоднего чемпионата России. Все три девушки — штатные спортсменки ЦСП СКС. Теперь им предстоит напряженная подготовка к чемпионатам Европы и мира.

«Успехом выступлений наших спортсменов доволен. Видно, что есть потенциал, есть куда расти. Будем готовиться, тренироваться дальше. Впереди чемпионат Европы. Так что будем набирать форму еще лучше», — заключил главный тренер сборной Севастополя по сумо Константин Ермаков.