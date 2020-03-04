С вывозом мусора со стройки в Загородной балке ничего не ясно

Подрядчик уверяет, что строительный мусор, который остался после разборки стадиона им.200-летия Севастополя, вывозят в Инкерман по условиям контракта.

О том, что строительный мусор из Загородной балки, где в настоящее время ведется разборка спортивно-оздоровительного комплекса им.200-летия Севастополя, вывозят на Первомайский полигон ТБО сообщили «Севастопольской газете» общественники. Они проследовали за одним из самосвалов, проводив его прямо до ворот полигона, куда строительны мусор вывозить нельзя.

— Продолжается ли такая практика? — об этом «Севастопольская газета» поинтересовалась у врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева во время осмотра им объекта в Загородной балке 2 марта.

На это М.Развожаев напомнил о поручении организовать диспетчеризацию вывоза строительного мусора со всех городских строек. По его словам, соответствующий акт как раз сейчас проходит экспертизу в прокуратуре.

— В ближайшее время мы получим заключение и будем оборудовать все машины, которые занимаются вывозом строительного мусора, датчиками ГЛОНАСС, — пообещал М.Развожаев.

Он опять рассказал, что распорядился разработать открытую карту, которая позволит наладить публичную систему контроля, чтобы по его результатам применять к соответствующим службам-нарушителям санкции. К каким именно, М.Развожаев не уточнил, зато сказал, что система контроля должна заработать уже в середине марта и пообещал организовать презентацию для журналистов.

При этом глава города добавил, что получает огромное количество сообщений и фотографий, на которых зафиксирован несанкционированный сброс строймусора.

Высчитываем, сверяем, контролируем

Вопрос о вывозе строительного мусора на полигон под Инкерманом «Севастопольская газета» задала и представителю подрядчика — начальнику строительного участка ООО «Асгард» Сергею Бурлаку.

— В сметном расчете заложен вывоз на расстояние 21 километр, на полигон ТБО в Инкермане, — пояснил С.Бурлак и назвал даже адрес вывоза — Отрадная, 21.

Но такой улицы в Инкермане нет! Она в Молочной балке.

По словам С.Бурлака, подрядчик заключил договор со специализированной организацией на утилизацию, а, значит, ежедневно осуществляется контроль за количеством вывезенного строймусора.

— На следующий день нам предоставляют талончики с весовой. Высчитываем, сверяем по количеству принятых на полигоне ТБО, — описал поистине образцовую организацию С.Бурлак.

Правда, с какой именно компанией заключен договор на вывоз и утилизацию мусора, представитель подрядчика вспомнить не смог.