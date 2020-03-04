После праздника женщинам предложат работу

В четверг, 12 марта, в 11.00 в городском Центре занятости населения пройдет Ярмарка вакансий для женщин.

Трудоустройство женщин является одной из приоритетных задач службы занятости. Многим из них необходим сокращенный рабочий день, плавающий график работы.

Участие в ярмарке даст возможность женщинам лично пообщаться с работодателями, представить свои резюме, подробно узнать о возможностях трудоустройства не только на постоянной основе, но и на сезонные и временные работы, получить консультации специалистов по трудоустройству и профориентации.

Заявленные вакансии: агент по закупкам, менеджер, горничная, заведующий отделением социальной и медицинской реабилитации, инструктор по физической культуре, медицинская сестра по физиотерапии, педагог дополнительного образования, инженер, закройщик, мастер швейного производства, специалист по социальной работе, помощник воспитателя, кухонный рабочий, уборщик служебных помещений, швея, секретарь суда, секретарь судебного заседания.

Специалисты городского центра занятости расскажут о возможностях пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».