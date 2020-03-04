Для женщин сыграют классику на трех роялях

На площади Нахимова в воскресенье, 8 марта, в 15.00 состоится большой праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню.

Изюминкой праздника станет всемирно известное шоу трех роялей Bel Suono — прозвучат шедевры классической музыки. На одной сцене с приглашенными музыкантами выступит солистка Дворца культуры рыбаков Мария Мандзий, артистка исполнит хиты современных зарубежных и российских композиторов. Ведущий концерта — актер театра и кино Александр Шувалов.

На площади организуют атмосферную фотозону: обещано огромное количество белых цветов. Гостей мероприятия будут встречать курсанты.

Правительство города приглашает жителей и гостей Севастополя присоединиться празднику.