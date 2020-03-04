Аэропорт «Симферополь» хочет отсудить почти два миллиарда рублей у китайского подрядчика

Китайская фирма ООО «Петро-Хэхуа» предложила мировое соглашение по иску АО «Международный аэропорт «Симферополь» на сумму в 124,8 млн рублей. Судебное заседание назначено на 26 марта, сообщил ТАСС представитель компании в суде Дмитрий Забиякин.

АО «Международный аэропорт «Симферополь», учредителем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, 16 сентября 2019 года подало два иска в Арбитражный суд республики на общую сумму 1,899 млрд рублей к ООО «Петро-Хэхуа» — на 124,8 млн рублей и на 1,7737 млрд рублей. По мнению истца, ответчик не установил периметровое ограждение в аэропорту, которое должен был установить до 31 января 2018 года, а также сорвал итоговые и промежуточные сроки производства работ, в связи с чем у аэропорта возникло право требовать неустойку.

Представители китайской компании, в свою очередь, отмечают, что невыполнение работ в срок произошло из-за того, что проектная документация была выполнена с существенными недостатками, в частности не были учтены проходящая теплотрасса и газопровод.

«Мы хотим урегулировать в мирном порядке, подано мировое соглашение в связи с тем, что наша работа с контрагентом [АО «Международный аэропорт «Симферополь»] продолжается», — сообщил он.

По его словам, рассмотрение мирового соглашения в Арбитражном суде Республики Крым назначено на 26 марта 2020 года. Рассмотрение второго иска на сумму 1,7 млрд рублей назначено в Арбитражном суде республики на 23 апреля.

ООО «Петро-Хэхуа» является дочерней компанией Haihua Industry Group (Китай) и осуществляет свою деятельность на российском рынке уже около 20 лет, представляя интересы и используя ресурсы главного офиса группы. Одним из основных видов деятельности является строительство аэропортов на территории СНГ, включая взлетно-посадочные полосы и аэровокзалы.