Установленные год назад киоски для раздельного сбора мусора уже демонтируют

Целый год жители Севастополя напрасно сортировали пластик и макулатуру и засовывали их в киоски с надписью: «БГС. Мы делаем наш город чище!» Раздельный сбор мусора оказался просто фикцией.

По сообщениям бдительных читателей, на ул.Репина в выходные дни бесследно исчез киоск для сбора пластика и макулатуры. Его украшал логотип единственного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Благоустройство города Севастополь». Остались лишь цементная площадка и воспоминания, как оператор ровно год назад рапортовал об установке в разных районах города семи пунктов раздельного сбора отходов.

В соцсетях другие бдительные граждане сообщают, что такие пункты исчезли и в других районах города.

С вопросом, почему убрали киоски, журналисты «Севастопольской газеты» обратились на горячую линию предприятия «Благоустройство города Севастополь» (БГС).

— Не знаем, почему, — ответила диспетчер. — Руководство приказало демонтировать, их демонтируют. За дальнейшими разъяснениями нас переключили на линию технического отдела предприятия.

— Неужели снова сваливать картон и пластик в общий контейнер для отходов? — спросили сотрудницу.

На это нас долго убеждали, что убрали, скорее всего, контейнеры из сетки, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. Уверению, что на контейнерах была надпись «БГС», в техотделе упорно не верили.

Напомним, первые киоски оператор установил в марте 2019 года. В августе заместитель генерального директора ООО «Благоустройство города Севастополь» Елена Зайцева с гордостью рассказывала о проделанной работе: мол, установлено 16 киосков для сбора пластика и отходов бумаги.

«Пока раздельный сбор касается картона и пластика, но в недалеком будущем будут установлены специальные контейнеры под стекло, под металлическую банку и пр.», — читаем в материале «Мусорная реформа — 180 дней. Итоги полугодия» на сайте ГУПа.

Кстати, каждый весьма неказистый контейнер обошелся бюджету города в 60 тысяч рублей. И их установка, вероятнее всего, была вызвана необходимостью отчитаться, что мусорная реформа в Севастополе, которую здесь начали раньше, чем по всей России, не просто способ повысить в несколько раз цены на вывоз мусора, а и ответственный подход к экологии.

Не прошло и года, как установленные киоски для сбора пластика и картона демонтировали.

— Потратили 600 тысяч рублей на бесполезное дело. Контейнеры неудобные, выемка картона и пластика оттуда — головная боль. «Благоустройство» твердые коммунальные отходы само не перерабатывает, контейнеры сдали в аренду, но работать с ними невозможно, — уверена руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева, чья организация занимается и экологическим просвещением по утилизации пластика и вредных отходов.

Объяснение начавшемуся демонтажу контейнеров нашлось в программе «Актуальное интервью» телеканала НТС 14 февраля 2020. Генеральный директор ООО «Благоустройство города Севастополь» Алексей Сошников сказал: «Только сейчас начинаем программу по раздельному сбору и утилизации мусора, готовимся приобрести специальную технику, контейнеры для раздельного сбора, а еще запущена новая линия сортировки твердых отходов».

О том, что до этого времени никакой работы в Севастополе по раздельному сбору мусора не проводилось, также стало известно по итогам конференции, посвященной этой теме и проведенной на площадке отделения партии «Единая Россия» 18 февраля.

По словам и.о. главы Ленинского района Григория Прохватилова, в городе не существует единого архетипа контейнеров для сбора мусора, отсутствует программа с дорожной картой по вывозу отходов, нет строгого порядка его раздельного сбора и вывоза. В связи с этим департамент городского хозяйства готовит нормативно-правовой документ о порядке обращения с раздельным сбором мусора, который должен быть утвержден во втором квартале этого года.