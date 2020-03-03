Ученые рассказали о результатах исследования терракотовой головы

Установлены возраст и первоначальный облик античной терракотовой головы, найденной во время подводных археологических раскопок перед строительством Крымского моста.

В 2017 году подводный отряд Института археологии исследовал крупное скопление древней керамики на дне Керченской бухты — культурный слой, отложившийся в гавани древнегреческого города Пантикапей в период с VI века до н.э. по VIII век н.э. и перемещенный к мысу Ак-Бурун в результате дноуглубительных работ 1970-х годов.

Одной из находок стало полое терракотовое изображение мужской головы в пропорциях взрослого человека. Как показали первичные исследования, голова (возможно, античного божества) была сделана из пористой глины методом оттиска с матрицы.

Любопытно, что скульптура объединила в себе художественные приемы двух или трех изобразительных школ: верхняя часть лица выполнена в архаической традиции (резкие переходы, крупные глаза), а изображение носа, губ и бороды — в восточных канонах. Это позволило предположить, что скульптура была изготовлена в небольшой мастерской одного из греческих городов Малой Азии, подражавшей известным центрам и передававшей портретное сходство с исторической личностью.

Первоначально скульптура датировалась V в. до н. э. — эпохой греко-персидских войн и периодом расцвета классической греческой культуры.

Ученые Института археологии РАН и НИЦ «Курчатовский институт» изучили скульптуру при помощи методов оптической и растровой электронной микроскопии, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа, рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии.

«Контекст этой находки во многом неясен: мы не знаем, как она использовалась, и только применение высокотехнологичных и нестандартных приемов естественнонаучного анализа может прояснить датировку, ее изначальный облик и происхождение», — объяснил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Во время первичной очистки находки от донных отложений специалисты ИА РАН отобрали образцы с разных участков поверхности скульптуры. Фрагменты были диаметром не более миллиметра и не причинили никакого ущерба скульптуре. Образцы передали для исследований в НИЦ «Курчатовский институт».

Оказалось, что первоначально голова была раскрашена.

«Проведенные исследования позволили воссоздать первоначальный облик античной терракоты, определить точный состав использованных пигментов и установить способ изготовления скульптуры, — рассказала Екатерина Яцишина, возглавляющая лабораторию естественнонаучных методов в гуманитарных науках НИЦ «Курчатовский институт».

Радиоуглеродное AMS-датирование образца смоляного покрытия, поведенное в Центре изотопных исследований Университета Джорджии (США) позволило определить дату создания статуи — V век до н.э.

С помощью методов нейтронной и рентгеновской томографии на основе анализа выявленных технологических швов исследователи установили, что скульптура была создана методом лепки с последовательным добавлением профильных деталей к глиняной основе. Вероятно, она крепилась нижней частью к утраченной опоре или основанию с помощью свинцовой стяжки.

Как полагают исследователи, скульптура предназначалась для установки на корабле: голова была прикреплена с помощью свинцовых креплений, а смола, покрывающая терракоту, препятствовала разрушающему действию морской воды.